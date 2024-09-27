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Конфискованное по уголовному делу и подлежащее сносу здание продают почти за 1 млрд тенге в Алматы

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Здание
Здание. Фото: e-auction.gosreestr.kz

На электронной торговой площадке Казахстана появился интересный лот - недостроенное нежилое здание, которое было конфисковано у осужденного казахстанца и подлежит сносу, передает NUR.KZ.

Здание предлагают купить с аукциона за 980 787 000 тенге - такова стартовая цена. Впрочем, торги планируется провести с понижением цены вплоть до минимальной стоимости в 81 732 250. При этом приложенная оценка здания определила рыночную его цену - 326 929 000 тенге.

Располагается объект незавершенного строительства в Медеуском районе Алматы, на улице Богенбай батыра, 24. Сейчас здание находится на балансе Департамента государственного имущества и приватизации города Алматы. Однако, как говорится в описании лота, на недвижимость отсутствуют оригиналы правоустанавливающих и идентификационных документов.

Отмечается, что новый владелец должен будет самостоятельно восстановить документы, снять все обременения и аресты и оплатить расходы, связанные с перерегистрацией объекта, в том числе, оплатить долги по коммунальным услугам и налогам, если они есть.

Примечательно, что здание должны были снести - в описании указывается наличие решения суда о сносе возведенного объекта. Судя по фото на площадке аукциона, здание словно пытались снести - его фасад поврежден. К слову, в приложении 2gis на карте можно найти другие фотографии объекта, где фасад цел.

Здание
Здание. Скриншот: 2GIS

Мы отправили запрос в Департамент госимущества и приватизации по Алматы, где нам ответили, что исполнительный документ в ведомство поступил 30 октября прошлого года. Выдан он был Аль–Фарабийским районным судом Шымкента в отношении М.Ж.

В ответе отмечается, что объект имеет площадь 1 156,8 кв.м. и земельный участок в 0,0525 га.

"Согласно приговору судебной коллегии по уголовным делам суда города Шымкент, вышеуказанный объект недвижимости был приобретен М.Ж. на средства, добытые преступным путем, и зарегистрирован на иных лиц.

Медеуским районным судом города Алматы доказано, что нежилое помещение построено без соответствующих разрешительных документов, а также отсутствием фактического согласования акта приемки в эксплуатацию членами комиссии, в связи с чем построенный объект подлежит сносу", - говорится в ответе.

К слову, бывший владелец здания был осужден в Шымкенте за неуплату налогов в особо крупном размере группой лиц. Для этого создавались юридические лица, а в декларациях были указаны искаженные данные о расходах и доходах. В 2016 году прокуратура и КГД Казахстана экстрадировали его из Таиланда, об этом сообщал портал Zakon.kz.

М.Ж. в результате осудили в октябре прошлого года на 9 лет лишения свободы с конфискацией 15 объектов имущества, включая квартиру, строения, земельные участки, а также деньги в размере более 67 млн тенге.

Тем не менее, причину того, что здание все еще не снесено и продается, в Департаменте не озвучили, отметив, что это не в компетенции ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166711-konfiskovannoe-po-ugolovnomu-delu-i-podlezhashchee-snosu-zdanie-prodayut-pochti-za-1-mlrd-tenge-v-almaty/

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