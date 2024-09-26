Списком опасных для детской психики онлайн игр и групп поделилась омбудсмен Закиева
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Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева поделилась памяткой со списком опасных для детей книг, онлайн игр и групп. Ранее список разослали всем родителям, передает NUR.KZ.
"Комитет по охране прав детей направил во все школьные чаты памятку, содержащую список опасных групп и книг, а также информацию о признаках, на которые следует обращать внимание, и контактные данные служб, куда можно обратиться за помощью для защиты детей от различных угроз, которые могут привести к необратимым последствиям", - пишет Закиева в Instagram.
Детский омбудсмен отметила, что родителям важно удостовериться в том, запомнил ли их ребенок номера экстренных служб и телефонов доверия, а также как он должен действовать в опасных для жизни ситуациях.
В списке значатся такие группы, как "синий кит", "беги или умри".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166526-spiskom-opasnyh-dlya-podrostkov-onlayn-igr-i-grupp-podelilas-detskiy-ombudsmen-zakieva/
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