Списком опасных для детской психики онлайн игр и групп поделилась омбудсмен Закиева

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева поделилась памяткой со списком опасных для детей книг, онлайн игр и групп. Ранее список разослали всем родителям, передает NUR.KZ.

"Комитет по охране прав детей направил во все школьные чаты памятку, содержащую список опасных групп и книг, а также информацию о признаках, на которые следует обращать внимание, и контактные данные служб, куда можно обратиться за помощью для защиты детей от различных угроз, которые могут привести к необратимым последствиям", - пишет Закиева в Instagram.

Детский омбудсмен отметила, что родителям важно удостовериться в том, запомнил ли их ребенок номера экстренных служб и телефонов доверия, а также как он должен действовать в опасных для жизни ситуациях.

В списке значатся такие группы, как "синий кит", "беги или умри".