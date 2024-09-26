Жителям Астаны выплатят по 9230 тенге ко Дню пожилых

Ко Дню пожилых в Астане более 107 тысяч граждан столицы получат единовременные денежные выплаты - по 9230 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Согласно Правилам оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Астаны, утвержденных решением маслихата Астаны от 3 октября 2023 года, предусмотрен ряд видов социальной помощи и бесплатных услуг - единовременные денежные выплаты ко Дню пожилых (1 октября) в размере 2,5 МРП (9 230 тенге), на общую сумму 989,2 млн тенге", - говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что выплатой планируется охватить более 107 тысяч пожилых граждан Астаны.

Напомним, на октябрь прошлого года сообщалось, что в Казахстане проживает более 2,6 млн человек старше 60 лет. И женщин в этой возрастной группе значительно больше, чем мужчин.

В прошлом году, по данным Минтруда, в Астане, а также в Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях и в области Ұлытау была оказана единовременная материальная помощь лицам старшего поколения в размере от 2 до 10 месячных расчетных показателей (МРП), то есть от 6 900 тенге до 34 500 тенге.

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