Участок проспекта в Ауэзовском районе Алматы закроют для движения

В Алматы на ночь ограничат движение на одном из участков по проспекту Алтынсарина на время ремонтных работ на теплосетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации пресс-службы акимата Алматы, с 22 часов 27 сентября до 8 часов 28 сентября движение автотранспорта изменится в Ауэзовском районе. Сообщается, что будет закрыто движение по проспекту Алтынсарина, от городской поликлиники №6 до проспекта Абая в южном направлении.

Движение будет открыто в северном направлении.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", - уточнили в акимате.

Ограничение движения по проспекту Алтынсарина в Алматы. Схема: пресс-служба акимата Алматы

Ранее мы писали, что до 29 сентября будет ограничено движение на участке от проспекта Алатау в связи с пробивкой проспекта Абая до границы города.

Также сообщалось, что до конца месяца введены ограничения в Бостандыкском районе Алматы. Здесь ограничено движение по улице Журавлева, на участке от проспекта Серкебаева до улицы Сеченова.

Кроме того, из-за прокладки труб одна полоса движения по улице Бекмаханова в Алматы будет перекрыта до середины октября.