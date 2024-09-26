Дольщики встретились с акимом Алматинской области (видео)

Аким Алматинской области Марат Султангазиев провел личный прием жителей Карасайского района, рассмотрев обращения по различным вопросам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте акимата в Instagram, 26 сентября глава региона провел встречу с жителями Карасайского района.

В ходе приема были рассмотрены обращения шести граждан по девяти различным вопросам. Темы затрагивали ситуацию с дольщиками, вопросы водоснабжения села Жанатурмыс, выделение земельных участков, получение государственных грантов по программе "Ауыл Аманаты" и другие.

По всем поднятым вопросам Марат Султангазиев дал поручения соответствующим уполномоченным органам. Ход исполнения этих поручений взят под личный контроль акима области.

Ранее прокуратура раскрыла причины социальной напряженности в Алматинской области. Как рассказали в ведомстве, это частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения. Для решения проблем был инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".

Помимо этого, недавно сотрудники областной прокуратуры выполнили просьбу жителей Каргалы установить пешеходный переход возле школы "Лицей Дарын". В частности, был оперативно организован выезд на указанный участок дороги и установлены знаки и разметка пешеходного перехода.