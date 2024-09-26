Пункты, работающие на дорогах по принципу "золотого часа", проверили в Павлодарской области
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В Павлодарской области проинспектировали готовность к зиме трассовых медико-спасательных пунктов МЧС РК "Калкаман" и "Щидерты", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, трассовые медико-спасательные пункты расположены на наиболее аварийно-опасных участках автомобильных дорог республиканского значения, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь и спасательные работы по принципу "золотого часа".
В Павлодарской области действуют два подобных пункта. Сотрудниками ДЧС проинспектированы трассовые медико-спасательные пункты МЧС РК "Калкаман" и "Щидерты".
"Проверены аварийно-спасательные инструменты, готовность техники и здания к зимнему периоду 2024-2025 годов", - отметили в МЧС.
Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова выступила с заявлением о работе скорой помощи в Казахстане. Она отметила, что данная услуга по-прежнему остается доступной для населения в режиме 24/7 по номеру "103".
Дело в том, что на портале "Открытые НПА" появился проект документа, согласно которому вводятся изменения в правила оказания скорой помощи.
Позже Минздрав прокомментировал проект изменений, а через некоторое время заявил, что все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166258-punkty-rabotayushchie-na-dorogah-po-principu-zolotogo-chasa-proverili-v-pavlodarskoy-oblasti/
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