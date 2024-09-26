Как решают проблему с водой в Алматинской области

В Карасайском районе Алматинской области активно ведутся работы по модернизации систем водоснабжения: завершены и планируются проекты по обеспечению сел качественной питьевой водой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в регионе проводятся масштабные работы по развитию инфраструктуры, направленные на улучшение качества жизни населения. В селах Жанатурмыс и Каратобе уже завершены работы по обновлению систем водоснабжения.

В настоящее время ведется обновление водопроводных сетей в селах Ельтай, Жармухамбет, Шалкар и Кайрат. В будущем планируется провести аналогичные работы в селах Жибек Жолы, Келащи, Береке, Коктоган и Кемертоган.

Кроме того, начато строительство группового водопровода Каскелен, который призван решить проблему водоснабжения в районе. Часть плана развития также включает проведение системы водоснабжения в село Шамалган.

Ранее прокуратура раскрыла причины социальной напряженности в Алматинской области. Как рассказали в ведомстве, это частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения. Для решения проблем был инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".

Помимо этого, недавно сотрудники областной прокуратуры выполнили просьбу жителей Каргалы установить пешеходный переход возле школы "Лицей Дарын". В частности, был оперативно организован выезд на указанный участок дороги и установлены знаки и разметка пешеходного перехода.