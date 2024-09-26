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Алматинцев призвали не ходить в горы в ближайшее время

Опубликовано:

Дождь в горах
Дождь в горах. Иллюстративное фото: Peter Zelei Images/Getty Images

Жителям и гостям Алматы порекомендовали отменить походы в горы в ближайшее время в связи со штормовым предупреждением, передает NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

В Алматы с 26 по 27 сентября ожидаются временами сильные дожди. В связи с этим в горных районах мегаполиса могут наблюдаться подъемы уровня воды в реках, а также формирование склоновых стоков.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней (до 28 сентября) на части Казахстана ожидаются осадки в виде снега и дождя, усиление ветра, понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза. На западе, северо-западе и в центре страны обещают погоду без осадков. В ночные и утренние часы на севере, востоке, юго-востоке - туман.

В Алматинской области сегодня обещали сильные осадки, включая снег в горных районах, а также усиление ветра до 23 м/с.

Между тем сегодня в Алматы и Шымкенте ожидаются дожди, в Астане - пасмурную погоду.

Добавим также, что несколько дней назад в горах в Алматы нашли тело мужчины 1994 года рождения. Спасатели транспортировали его и передали полицейским.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166097-almatincev-prizvali-ne-hodit-v-gory-v-blizhayshee-vremya/

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