Незарегистрированные ружья и пять мешков рогов сайги нашли полицейские в Актюбинской области

В одном из крестьянских хозяйств полицейскими найдены и изъяты пять мешков с рогами сайги в количестве 320 штук, а также незарегистрированные охотничьи ружья, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, факт зафиксирован в ходе операции "Қарасора" на зимнике "Косбармак" на территории Иргизского района.

Подозреваемые объяснили, что собирались продать рога перекупщикам. По ситуации начато досудебное расследование.

Напомним, в июне на чердаке дома в области Жетісу обнаружили семь коробок с рогами сайги. По предварительным оценкам, их стоимость составляет 1,2 млрд тенге. Подозреваемый задержан, ведется расследование.

В мае 8 мешков с рогами сайги изъяли полицейские в Алматы. Задержаны подозреваемые, которые, по данным МВД, пытались сбыть их.

В феврале мужчину задержали в Уральске после того как в его машине обнаружили крупную партию сайгачьих рогов. Было заведено уголовное дело. В машине тогда было обнаружено почти 600 штук рогов сайги.

Добавим, что по ст. 339 УК РК незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Если эти действия совершались преступной группой или причинили особо крупный ущерб, то они наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.