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Жителей Караганды попросили не поддаваться панике

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Пожарные машины стоят в ряд
Пожарные машины. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Караганде 25 сентября в 23.00 пройдут ночные пожарно-тактические учения на территории торгового города "Таир", передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице акимата в Instagram, учения организованы Департаментом по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области и состоятся по адресу: улица Космонавтов, строение 1/29.

"Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике!" - призвали в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области прошло совместное учение подразделений органов по ЧС государств-членов ОДКБ. В первый день учений было отработано два этапа учения, в рамках которого в формате командно-штабной игры организована работа оперштаба по отработке действий при угрозе и возникновении землетрясения, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений государств-членов ОДКБ. На второй день прошел третий этап - практическая часть учений.

В Алматы 26 сентября будут проведены тактико-специальные учения по территориальной обороне "Коргау-2024". Жителей и гостей города призвали не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165964-zhiteley-karagandy-poprosili-ne-poddavatsya-panike/

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