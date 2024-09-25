Жителей Караганды попросили не поддаваться панике

В Караганде 25 сентября в 23.00 пройдут ночные пожарно-тактические учения на территории торгового города "Таир", передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице акимата в Instagram, учения организованы Департаментом по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области и состоятся по адресу: улица Космонавтов, строение 1/29.

"Просим соблюдать спокойствие и не поддаваться панике!" - призвали в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области прошло совместное учение подразделений органов по ЧС государств-членов ОДКБ. В первый день учений было отработано два этапа учения, в рамках которого в формате командно-штабной игры организована работа оперштаба по отработке действий при угрозе и возникновении землетрясения, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений государств-членов ОДКБ. На второй день прошел третий этап - практическая часть учений.

В Алматы 26 сентября будут проведены тактико-специальные учения по территориальной обороне "Коргау-2024". Жителей и гостей города призвали не паниковать и доверять только официальным источникам информации.