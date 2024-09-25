Движение по развязке на проспекте Мангилик Ел частично перекроют в Астане
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С 00:00 часов до 06:00 часов 26 сентября и с 00:00 часов до 06:00 часов 27 сентября будет перекрыто движение по пр. Мангилик Ел под транспортной развязкой, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.
В официальном Telegram-канале акимата Астаны сообщается, что ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" проводит работы по демонтажу пешеходных плит на мосту ул Сыганак - пр. Мангилик Ел, с полным ограничением движения по пр. Мангилик Ел под транспортной развязкой.
В этой связи с 00:00 часов до 06:00 часов 26 сентября и с 00:00 часов до 06:00 часов 27 сентября текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт.
Ведомство приносит жителям и гостям столицы свои извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Напомним, также 26 и 27 сентября на ночь в Астане будет перекрыт перекресток улицы Сыганак - проспекта Мангилик Ел.
Ранее сообщалось, что участок ул. Сейфуллина от пр. Сарыарка до ул. К. Кумисбекова будет частично перекрыт с 20 сентября по 2 октября.
Ранее мы писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.
До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165875-dvizhenie-po-razvyazke-na-prospekte-mangilik-el-chastichno-perekroyut-v-astane/
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