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Движение по развязке на проспекте Мангилик Ел частично перекроют в Астане

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 00:00 часов до 06:00 часов 26 сентября и с 00:00 часов до 06:00 часов 27 сентября будет перекрыто движение по пр. Мангилик Ел под транспортной развязкой, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

В официальном Telegram-канале акимата Астаны сообщается, что ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" проводит работы по демонтажу пешеходных плит на мосту ул Сыганак - пр. Мангилик Ел, с полным ограничением движения по пр. Мангилик Ел под транспортной развязкой.

В этой связи с 00:00 часов до 06:00 часов 26 сентября и с 00:00 часов до 06:00 часов 27 сентября текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт.

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: акимат Астаны

Ведомство приносит жителям и гостям столицы свои извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Напомним, также 26 и 27 сентября на ночь в Астане будет перекрыт перекресток улицы Сыганак - проспекта Мангилик Ел.

Ранее сообщалось, что участок ул. Сейфуллина от пр. Сарыарка до ул. К. Кумисбекова будет частично перекрыт с 20 сентября по 2 октября.

Ранее мы писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165875-dvizhenie-po-razvyazke-na-prospekte-mangilik-el-chastichno-perekroyut-v-astane/

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