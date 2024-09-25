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Датчики измерения температуры появились на дорогах в Алматы

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Пробки в Алматы
Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы установили датчики, измеряющие температуру и влажность дорожного основания. Их цель - повышение срока службы дороги и снижение затрат денег при ремонте, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Датчики на глубине 3 метров установлены в двух местах - на проспекте Абая в западном направлении на углу с улицей Береке и на проспекте Гагарина в северном направлении на пересечении с улицей Жамбыла.

По словам главы дорожного научно-производственного центра, температура - один из ключевых характеристик, определяющих прочность и долговечность дороги. То есть важно знать закономерности изменения температуры во времени с учетом фазовых переходов.

Планируется установка еще 5 подобных комплексов в различных частях Алматы. Также будут выполнены работы по измерению интенсивности и состава транспортного потока на участках основных дорог города для определения доли "средневесовых" транспортных средств.

Напомним, летом прошлого года в акимате Алматы сообщили, что начали ремонтировать дороги новым способом - при укладке асфальта начали использовать полимер. Благодаря новому способу, как отмечал тогда представитель акимата, ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.

Однако в конце августа этого года инновационный асфальт по проспекту Абая успел продавиться на автобусной линии. Сообщалось, что на его замену выделялось 2 млрд тенге.

В начале сентября в целях сохранности дорог в Астане официально запустили автоматизированную систему взвешивания автотранспорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165839-datchiki-izmereniya-temperatury-poyavilis-na-dorogah-v-almaty/

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