"Преступления - убийства с реальным преступником": депутат о фактах суицида в Казахстане

Депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова на своей странице в Facebook высказалась о случаях самоубийств в Казахстане, которые произошли в последние несколько недель, передает NUR.KZ.

Она подчеркнула, что произошедшее вызывает большую озабоченность у общества - ужасные трагедии никого не оставили равнодушными.

"Да, началось официальное расследование. Но уже сейчас можно сказать, что все эти преступления - убийства с реальным преступником. Надеюсь, что правоохранительные органы при необходимости объявят международный розыск для выявления и наказания виновников", - заявила депутат.

По ее словам, социальные сети и мессенджеры приводят к реализации этих преступлений - они стали инструментом, который негативно влияет на психику.

"Хуже всего, что эти игры и квесты профессионально разработаны с использованием навыков психологического убеждения. Кроме того, с развитием социальных сетей и повсеместным распространением гаджетов подобные игры получают широкое распространение в стране. Ни одна семья не может защитить себя от этого", - считает Сулейменова.

Она отметила, что законом предусмотрена уголовная ответственность за буллинг и доведения до самоубийства, но, по ее словам, этого оказалось недостаточно.

Депутат считает, что родители должны поговорить со своими детьми, уделить внимание этому вопросу.

Также Сулейменова считает, что профильное ведомство должно изменить алгоритмы работы психологических служб в школах - сделать их работу более эффективной.

"Но самое главное, я говорю это как учитель, как мать, как депутат, я считаю, что государство и общество должны требовать от администраторов социальных сетей и мессенджеров ужесточения контроля над распространяемой информацией. Необходимо строго требовать усиления контроля над распространяющимися незаконными, вредными, отравляющими сознание детей различными мобильными приложениями", - заявила депутат.

Она считает, что соцсети должны изменить свои алгоритмы работы, чтобы не допустить распространения опасного контента, не дожидаясь от госоргана официального уведомления.

"Если такое требование не будет выполнено, то государство должно усилить контроль. Строго заблокировать весь опасный контент. А если блокирование отдельного контента невозможно, то социальная сеть или мессенджер, нарушившие настоящий закон, должны быть заблокированы", - заявила она.

Напомним, что в Алматы за последние дни произошли несколько самоубийств. Сообщалось, что четыре ребенка в течение 10 дней, с 12 по 22 сентября, покончили с собой.

Также в южной столице погиб 19-летний курсант Пограничной академии КНБ. Согласно информации в соцсетях, он спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

В Комитете национальной безопасности прокомментировали смерть курсанта - там сообщили, что причина смерти - падение с высоты. Органами полиции начато досудебное расследование.

Также в понедельник появилась информация о падении молодого парня с крыши высотки - в соцсетях предположили, что произошел очередной суицид.

Также на днях мужчина повесился на эстакаде LRT в Астане. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются.

Сегодня в Almaty Management University сообщили о трагической гибели своего студента.