На две ночи перекроют оживленный перекресток в Астане

В Астане 26 и 27 сентября на ночь будет перекрыт перекресток улица Сыганак - проспекта Мангилик Ел, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по демонтажу пешеходных плит на мосту ул Сыганак - пр. Мангилик Ел с полным ограничением движения по пр. Мангилик Ел под транспортной развязкой.

В связи с этим с 00:00 до 06:00 26 сентября и с 00:00 до 06:00 27 сентября текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка улицы представлена ниже.

Ранее сообщалось, что участок ул. Сейфуллина от пр. Сарыарка до ул. К. Кумисбекова будет частично перекрыт с 20 сентября по 2 октября.

Ранее мы писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.