Картельный сговор "лифтеров" выявили в Павлодаре

Между лифтовыми компаниями в Павлодаре выявили картельный сговор. Благодаря действиям антимонопольщиков фирмы понесли наказание, передает Pavlodarnews.kz.

Как рассказал руководитель Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Павлодарской области Бейбут Молдабеков, в этом году обнаружили картельный сговор между шестью лифтовыми компаниями Павлодара.

Они одномоментно подняли цены за обслуживание лифтов. Так, если ранее тариф был на уровне 25 тенге, то его увеличили до 29 тенге.

"То есть в какой-то момент они решили воспользоваться тем, что кроме них в городе нет обслуживающих фирм, и договорились поднять цены. За счет этого они уже подняли зарплаты своим сотрудникам, хотя существенных предпосылок для этого мы не выявили. Аналогичная проверка идет в Экибастузе, но там вопрос перешел в судебную плоскость", - пояснил Бейбут Молдабеков.

Каждая компания понесла административное наказание в виде штрафа в размере 142 тыс. тенге. Тариф принудили вернуть на прежний уровень.

Также в этом году в отношении АО "Аэропорт Павлодара" проводилось расследование по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высокой цены на аренду торговых площадей на территории аэровокзала.

А в Атырауской области пресекли деятельность газосетевой организации-монополиста. В отношении руководства компании ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" идет досудебное расследование по ст.221 ч.2 УК РК (Монополистическая деятельность).