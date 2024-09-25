Сколько иностранцев работает в Казахстане, рассказали в Минтруда

В Казахстане по разрешениям местных исполнительных органов работают более 14 тыс. иностранных граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

По информации, опубликованной на сайте Минтруда, на 1 сентября в Казахстане разрешения на работу получили 14 136 иностранных граждан.

"Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 577 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 591 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 5 190 и 636 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 924 человека, а в рамках корпоративного перевода - 3 428 человек", - разъяснили в Минтруда.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 812 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 391,7 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.

Наибольшее количество иностранцев работают в сфере строительства (4 905 человек), сельского, лесного и рыбного хозяйства (1 870), административного и вспомогательного обслуживания (1 503), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (1 361 чел), обрабатывающей промышленности (1 337). Больше всего трудовых мигрантов приезжают из Китая, Узбекистана, Турции и Индии.

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике или 21,5 тыс. единиц", - сказано в сообщении.

Ранее сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области выявили семерых иностранцев, нелегально находившихся на территории Казахстана.

До этого в рамках ОПМ "Нелегал" миграционной службой Алматы были задержаны и возвращены на родину три нелегала из Африки.

Похожий случай произошел в мае: полицейские Алматы депортировали 35 граждан Узбекистана, Таджикистана и России, которые незаконно находились на территории Казахстана.

Недавно глава комитета миграционной службы Аслан Аталыков сообщил, что в Казахстане хотят вернуть институт регистрации иностранцев, а также создать институт депортации.