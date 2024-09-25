Как узнать, что дети увлеклись опасными играми в интернете, рассказала казахстанский психолог

В последнее время в Казнете обсуждаются опасные для детей онлайн-игры, боты в мессенджерах и переписки в соцсетях, которые, по мнению родителей, могут довести ребенка до беды, передает NUR.KZ.

Семейный психолог Елена Игина предупреждает родителей о влиянии соцсетей на детей, особенно, когда те находят в интернете замену живому общению.

"Современные дети не имеют в своем окружении взрослых, с которыми они могли бы поговорить, а в соцсетях их принимают такими, какие они есть, не оценивают. И потому дети в интернете чувствуют себя живыми. А в реальном мире их не видят, не слышат, с ними не говорят. Поэтому соцсети в большей степени для них стали друзьями", - говорит психолог.

Елена объясняет, что в реальном мире дети часто сталкиваются с недостатком внимания и поддержки, что заставляет их искать убежище в виртуальной реальности. Она подчеркивает, что одна из наиболее серьезных угроз, исходящих от соцсетей, заключается в воздействии на психику детей через агрессивные и манипулятивные алгоритмы, в том числе через специальные боты.

Эти боты, по словам Елены, программируются на основе нейролингвистического программирования, что делает их опасным инструментом манипуляции над неокрепшей психикой подростков.

"Сейчас дети, которые ко мне приходят, уже имеют разрушенную психику", - отмечает она и приводит в пример ситуацию, когда ребенок был вовлечен в опасную игру "Синий кит". Родители буквально спасли его, забрав из рук ножи.

"Родители обратили внимание, что у милого и спокойного ребенка возросла агрессия. Они стали контролировать его, мониторить соцсети и выяснили, что ребенок играет в опасную игру и уже получает инструкции о том, что нужно сфотографировать все ножи в доме, а куратор выберет один и расскажет, что и как с ним нужно сделать", - делится ужасающими подробностями Елена.

Спасение стало возможным, когда семья уехала в горы, отрезав ребенка от интернета, пагубного влияния социальных сетей и вовсе забрав телефон. Однако, уверяет психолог, причина таких перемен кроется не только в существовании подобных опасных игр, но и в невнимании родителей. Кроме того, интернет вызывает серьезную зависимость.

"Соцсети создают зависимость сильнее героина, у детей происходит буквально "ломка", если отобрать у них телефон. Ко мне приводили полуторагодовалого малыша, которого буквально "ломало" после того, как у него отобрали телефон", - говорит Елена.

Она акцентирует внимание на том, что зависимость от гаджетов формируется у детей с раннего возраста, и чем старше ребенок, тем сложнее ему отказаться от цифрового мира. Родителям она настоятельно рекомендует обратить внимание на поведение детей и признаки зависимости.

Среди наиболее тревожных симптомов она отмечает резкий рост агрессии, бледность кожи, нарушение сна, синяки под глазами и отказ от еды, что может привести к развитию анорексии.

"На начальной стадии ребенок просто перестает общаться. Даже бытовые фразы исчезают из его повседневности. Тишина в ответ на обычные просьбы - это первый тревожный сигнал", - предупреждает психолог.

Она также отмечает один из ключевых моментов - необходимость активного родительского участия в жизни ребенка. При этом родитель должен быть не другом, а человеком, который должен устанавливать границы.

Родители, которые "покупают" спокойствие ребенка, предоставляя ему неограниченный доступ к гаджетам, только усугубляют ситуацию. Она также отмечает, что отсутствие реального общения разрушает детско-родительские отношения, что может привести к серьезным проблемам в будущем.

Однако контроль за ребенком в соцсетях может оказать и негативный эффект, если он воспринимается как проявление враждебности или недоверия. Важно не только контролировать, но и объяснять детям, зачем это нужно.

"Я объясняла одному ребенку, что перед размещением видео нужно спросить разрешения у родителей. Он не понимал, почему это важно, ведь это - его видео. Я объясняла, что это видео могут увидеть люди, которые могут нанести ему вред. Дети зачастую не понимают опасности социальных сетей", - говорит Елена Игина.

Психолог подчеркивает важность восстановления утраченных коммуникационных навыков и тесных отношений с ребенком. Для этого родителям необходимо чаще задавать детям не формальные, а душевные вопросы: например, спросить его не просто "Как дела в школе?", а "Что тебя сегодня обрадовало? Что тебя расстроило?". Важно, чтобы ребенок понял, что родителю действительно интересно, что происходит в его жизни.

Простой контроль за гаджетами, по мнению психолога, может вызвать у ребенка протест и восприняться как "война отцов и детей". Вместо этого родителям следует наладить доверительные отношения с детьми, стать для них опорой и примером.

Желая изменить ситуацию, отмечает психолог, нужно начинать с себя. Родителям стоит работать с психологом, проработать "родительскую часть", говорит Елена. А самое главное - не просто слушать, но и слышать своего ребенка.

"Родители могут посещать психологов, читать литературу по воспитанию и общению с детьми, но главное - это начать разговаривать со своими детьми, проявлять искренний интерес к их жизни", - добавляет она.

Одним из самых тревожных аспектов, по мнению Елены, является готовность родителей оставить ребенка один на один с его зависимостью, лишь бы не тратить время на взаимодействие с ним.

Она вспоминает случай, когда к ней на прием привели 14-летнего подростка с тяжелой интернет-зависимостью, на что психолог предложила родителям занять все их время общением с ребенком, чтобы помочь ему избавиться от тяги к интернету. Однако те, по словам психолога, отказались, отметив, что не готовы к такому.

Также Елена советует родителям обратить внимание на собственные привычки и научиться проводить время с детьми без гаджетов.

"В кафе вы можете заметить, что все сидят в телефонах, даже младенцы. Это тревожный сигнал. Пока люди будут общаться - будут жить", - сообщила психолог.

Она уверена: важно быть настоящим родителем и предложить ребенку альтернативу виртуальному миру.

Напомним, ранее мы рассказывали, как настроить родительский контроль на смартфоне ребенка.