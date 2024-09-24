Заморозки и снег: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - ожидаются туман, заморозки и осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

25 сентября ночью и утром на севере области Ұлытау ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, востоке области высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области тоже ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. Также ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области будут заморозки 2 градуса. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Также ночью на северо-востоке Мангистауской области пообещали сильный дождь. Ночью на западе, северо-востоке, в центре области, днем на северо-востоке области - гроза. Ветер северо-восточный на юге, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге, юго-востоке области порывы 15-18 м/с. 25 сентября в Актюбинской области на большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность.

25 сентября днем на западе, в центре Кызылординской области возможна гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность.

В среду днем на юге, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области обещают туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

25 сентября ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на юге, в горных районах Алматинской области будет гроза. Ветер западный днем на юге, в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А в Алматы 25 сентября в конце дня тоже ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15 м/с.

25-27 сентября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ночью снег, днем осадки (дождь, снег), ночью и утром возможен туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с, 26-27 сентября порывы 23-28 м/с. 25 сентября - резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза.

Ночью в области Абай прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до 2-7 мороза. Также ночью на севере, в центре региона - туман. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

24-25 сентября ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 25 сентября днем на севере, юге, в горных районах области гроза. 24-25 сентября ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 24-25 сентября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

В среду ночью на юге, востоке Павлодарской области будет туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23 м/с.

Завтра днем в горных районах Туркестанской области возможна гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.