Нос сломали школьнику на уроке в Павлодаре

Шестикласснику в Павлодаре сломали нос прямо на уроке физкультуры. После удара ребенок потерял сознание. Материал направили в суд, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает региональное издание, в школе №9 в Павлодаре ученику 6 класса на физкультуре сломали нос. Об инциденте мальчик рассказал маме.

Однако когда родительница пострадавшего школьника решила посмотреть запись с камер видеонаблюдения в школе, администрация учебного заведения ей отказала, ссылаясь на то, что во время физкультуры на стадионе было темно, и на записи ничего не видно.

"Почему физкультура проводится в темное время суток? Почему нет освещения на стадионе? Никто не вызвал скорую помощь, из администрации никто мне не позвонил. О ситуации я узнала со слов сына", - возмутилась мать пострадавшего школьника.

Позже администрация школы устроила встречу родителям. С матери пострадавшего, как сообщает издание, директор взял расписку, что она не имеет претензий и не будет обращаться в полицию.

Однако правоохранительные органы все же узнали о ситуации.

"Законного представителя несовершеннолетнего (который ударил сверстника, - прим. ред.) привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и обеспечению безопасности ребенка. Виновного школьника поставили на внутришкольный контроль", - прокомментировали изданию в департаменте полиции Павлодарской области.

Материал, как пишет издание, направят в суд.

В начале сентября в Астане полиция возбудила уголовное дело по факту избиения учащегося в столичной школе. Жестокие кадры ранее распространились в соцсетях.

Также в селе Актюбинской области в начале учебного года был убит 9-классник в результате разборок между школьниками. По данному факту возбудили уголовное дело.

Перед этим в Актобе начался суд над группой молодых людей по делу о массовой драке, в которой погиб студент колледжа. Подсудимые учились с погибшим в одном образовательном учреждении. Как следует из материалов дела, главный фигурант сначала поссорился с погибшим подростком в соцсетях и назначил ему встречу. 2 января в 11 вечера приехал туда с пятью приятелями, все были вооружены ножами.

В мае массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел полиции.