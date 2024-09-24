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Массовая драка в Алматы: в КазНУ им. Аль-Фараби прокомментировали инцидент

Опубликовано:

Драка между парнями
Драка. Иллюстративное фото: Motortion / Getty Images

Представители КазНУ имени Аль-Фараби прокомментировали случай массовой драки молодежи - сообщается, что конфликт произошел за пределами вуза, передает корреспондент NUR.KZ.

"По сообщению УП Бостандыкского района данный инцидент произошел 24 сентября в 02:52 на пересечении улиц Попова и Бальзака. Конфликт между сторонами зафиксирован за пределами территории КазНУ имени Аль-Фараби. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в ответе.

Ранее в полиции Алматы сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, в ходе драки задержаны 20 молодых людей.

Добавим, в марте в Актюбинской области произошла массовая драка школьников. Соответствующие видео с происшествия появились в Сети. Участников потасовки доставили в полицию.

Позже массовая драка с не менее 40 учащихся кадетской школы произошла в Павлодаре. Несколько человек в результате пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

В мае выпускники Мангистау устроили массовую потасовку прямо на последнем звонке. Летом на видео запечатлели разборки подростков на улице в Актау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165496-massovaya-draka-v-almaty-v-kaznu-im-al-farabi-prokommentirovali-incident/

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