Массовая драка в Алматы: в КазНУ им. Аль-Фараби прокомментировали инцидент

Представители КазНУ имени Аль-Фараби прокомментировали случай массовой драки молодежи - сообщается, что конфликт произошел за пределами вуза, передает корреспондент NUR.KZ.

"По сообщению УП Бостандыкского района данный инцидент произошел 24 сентября в 02:52 на пересечении улиц Попова и Бальзака. Конфликт между сторонами зафиксирован за пределами территории КазНУ имени Аль-Фараби. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в ответе.

Ранее в полиции Алматы сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, в ходе драки задержаны 20 молодых людей.

Добавим, в марте в Актюбинской области произошла массовая драка школьников. Соответствующие видео с происшествия появились в Сети. Участников потасовки доставили в полицию.

Позже массовая драка с не менее 40 учащихся кадетской школы произошла в Павлодаре. Несколько человек в результате пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

В мае выпускники Мангистау устроили массовую потасовку прямо на последнем звонке. Летом на видео запечатлели разборки подростков на улице в Актау.