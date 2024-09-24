Домбра раздора: спор об авторском праве разгорелся в Атырау

Архитектор-дизайнер Джандос Акимжанов просит восстановить справедливость в отношении его авторского проекта - строительства здания в виде национального инструмента, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, архитектурное сооружение в форме домбры, которое планируют построить в Атырау вместе с концертным залом в микрорайоне Нурсая, уже запатентовано несколько лет назад.

По словам Джандоса Акимжанова, эскиз проекта он в свое время подготовил и представил акимату Атырауской области. Однако идея не была поддержана, поскольку на тот момент не было средств.

"Являясь архитектором-проектировщиком, я создал проект 6-этажного здания в форме домбры. Внутри здания должен был находиться музей и концертный зал. Также я предусмотрел смотровую площадку, с которой открывается вид на город. Я запатентовал свою идею и отправил ее в акимат Атырауской области, где я работал в то время", - рассказал архитектор.

Проект также был направлен в другие регионы, но поддержки тогда не получил из-за отсутствия средств.

Здание в виде домбры по проекту Джандоса Акимжанова. Фото: azh.kz

"А в январе этого года в акимате сообщили, что в Нурсае будет построен новый концертный зал, представляющий собой архитектурное здание в форме домбры со смотровой площадкой перед ним. В данном случае управление строительства ворует мою авторскую идею", - высказался архитектор.

Отмечается, что Джандос Акимжанов занимал должность заместителя акима Атырауской области, когда акимом был Бергей Рыскалиев.

Смотровая площадка на здании по проекту Джандоса Акимжанова. Фото: azh.kz

По словам Джандоса Акимжанова, позже он направил письмо в ТОО "Engineering center ltd" - разработчику проекта строительства концертного зала.

В письме за подписью руководителя учреждения Ставицкого сообщалось, что 5 октября 2023 года между ТОО "Engineering center ltd" и ГУ "Управление строительства Атырауской области" был заключен договор по проекту "Разработка ПСД на строительство историко-краеведческого музея с концертным залом на 1200 мест в городе Атырау со сносом существующего здания".

"На настоящий момент нами ведется разработка ПСД по указанному выше проекту. При этом в наш адрес не поступали и не используются эскизы, рисунки, наброски или иной материал по монументу "Домбра". Продукт, разрабатываемый нами, является результатом творческой деятельности нашей команды", - говорится в письме.

В ТОО "Engineering center ltd" отметили, что в разрабатываемой ими ПСД отсутствует решение входной группы в виде монумента "Домбра" со смотровой площадкой, проектом предусмотрена стела, являющаяся частью входной группы здания без наружной смотровой площадки.

"Отмечаем, что домбра является национальным символом, казахским народным музыкальным инструментом, являющимся предметом национального достояния, олицетворением казахского музыкального искусства. Применение данного национального символа при разработке проектно-сметной документации не является нарушением прав, предусмотренных законодательством", - сообщается в письме.

В областном управлении строительства на вопрос редакции ответили, что ведомство не знакомо с запатентованной Акимжановым идеей строительства домбры.

Там подчеркнули, что управление не предлагало идею строительства монумента домбре проектному учреждению.

По словам автора эскиза, он вовсе не против строительства здания. Ему достаточно того, чтобы он был указан как соавтор проекта, а также получил законно причитающиеся ему средства за свою работу. Также он готов предложить ряд идей, которые сделали бы это здание еще лучше.

"Я хотел, чтобы здание было построено на родине Курмангазы, но закон об авторских правах должен соблюдаться неукоснительно", - говорит Джандос Акимжанов.

Архитектор намерен обратиться в Конституционный суд, используя имеющийся патент на эскизный проект.

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