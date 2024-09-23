Туман и заморозки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили из-за ухудшения погодных условий в ряде областей Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики "Казгидромета", 24 сентября ночью в Павлодарской области ожидается туман.

В Кызылординской области завтра сохранится чрезвычайная пожарная опасность, высокая пожарная опасность ожидается завтра и в Актюбинской области.

Завтра в Северо-Казахстанской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

24 сентября ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на западе, юге Атырауской области обещают грозу. На большей части области также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября ночью и утром на севере области Ұлытау ожидается туман. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, востоке области высокая пожарная опасность.

Туман синоптики завтра обещают в Карагандинской области. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября на большей части Туркестанской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. Аналогично - и в Шымкенте и Туркестане.

Завтра ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 25 сентября днем на севере, юге, в горных районах области гроза.

24 сентября на севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области завтра прогнозируется туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.