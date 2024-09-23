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Астанчанина, лишенного прав, задержали за превышение скорости за рулем Lexus

Опубликовано:

Водитель за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане за превышение скорости задержан 19-летний водитель, в августе лишенный прав на 6 месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Астаны.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции Астаны, в столице арестован житель города, который, управляя автомобилем Lexus по Мангилик Ел, грубо превышал скоростной режим, тем самым подвергая опасности других участников дорожного движения.

"В ходе проверки был установлен 19-летний молодой человек, который с начала текущего года 27 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Кроме того, 12 августа текущего года он был лишен права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев за выезд на встречную полосу движения", - сообщают правоохранители.

Водитель привлечен к административной ответственности. По решению специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям он арестован на 10 суток. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку.

Департамент полиции города Астаны напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД.

Напомним, в начале сентября в Уральске полицейские задержали водителя авто с российскими госномерами, который за три дня 39 раз превысил скорость. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн тенге.

В августе в ВКО лишенный прав водитель пытался скрыться от полиции по улицам поселка. В итоге мужчина допустил два административных нарушения.

В конце июля в Астане задержали водителя авто, который был лишен прав на вождение. Его подозревают в вождении в нетрезвом виде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164857-astanchanina-lishennogo-prav-zaderzhali-za-prevyshenie-skorosti-za-rulem-lexus/

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