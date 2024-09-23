К казахстанским студентам обратились с важным предупреждением насчет стипендий

Обучающимся на 1 курсе 1 семестра и вновь поступившим студентам первого курса медицинских вузов стипендию за сентябрь выплатят в октябре, передает NUR.KZ со ссылкой на Финцентр.

Информация об этом появилась в Telegram-канале АО "Финансовый центр" сегодня, 23 сентября.

"Финансовый центр" сообщает, что выплата государственной стипендии за сентябрь месяц текущего года обучающимся на 1 курсе 1 семестра 2024-2025 учебного года будет осуществлена в течение октября месяца после проверки отчетов от ОВПО по состоянию на 30 сентября в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением правительства РК №116 от 7 февраля 2008 года.

Вновь поступившим студентам первого курса медицинских вузов стипендия за сентябрь будет выплачена в октябре месяце за два месяца суммарно (сентябрь-октябрь). Выплаты будут произведены к концу месяца (октябрь).

Контингенту студентов переходящих курсов (всем остальным студентам) выплата государственной стипендии за сентябрь месяц будет осуществлена согласно предоставленных отчетов от ОВПО, т. е. стипендия поступит до конца сентября.

В публикации отмечается, что АО производит выплаты стипендий согласно постановлению правительства Республики Казахстан "Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий" от 7 февраля 2008 года №116.

Добавим, ранее сообщалось, что с 1 сентября этого года размер стипендий для студентов увеличится до 50%. Размер стипендий для студентов колледжей повысили на 50%, бакалавриата - на 20%, магистратуры и докторантуры – на 15%.

Информацию о повышении стипендий озвучили еще в июле текущего года. Сообщалось, что для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит: по рабочим профессиям – 43 574 тенге; для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.