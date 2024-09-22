Деньги в бюстгальтере пыталась пронести казахстанка своему сыну в СИЗО

Жительница Туркестанской области, пришедшая на свидание к сыну в СИЗО Астаны, спрятала семь тысяч тенге в бюстгальтере. Деньги обнаружили при досмотре, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

При опросе по указанному факту женщина пояснила, что забыла положить указанные средства в ячейку хранения, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ее отношении составили административный протокол по статье 481 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях УИС, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов".

Согласно статье 481 КоАП, скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях УИС, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (почти 37 тыс. тенге), с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.