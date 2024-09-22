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Водитель выехал на "встречку", чтобы объехать другое авто в Астане (видео)

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Водитель
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

В Астане водитель автомобиля объехал впереди стоящую машину, выехав на встречную полосу движения. На дороге в этот момент было много машин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле "Астана Сергек". На кадрах - водитель автомобиля посреди оживленной дороги резко объезжает впереди стоящую машины, выехав на "встречку".

Видео прокомментировали в столичном ДП.

"Водитель автомашины Toyota привлечен к административной ответственности за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения. Собранный материал направлен в суд города Павлодар для рассмотрения", - гласит ответ.

Ранее такой же случай произошел в Семее - водитель ехал по встречной полосе, подвергая опасности других водителей. В результате допустил столкновение с авто.

Согласно части 3 статьи 596 КоАП, выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164389-voditel-vyehal-na-vstrechku-chtoby-obehat-drugoe-avto-v-astane-video/

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