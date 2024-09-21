Один из проспектов временно перекроют в Алматы

В Алматы, в Бостандыкском районе, временно ограничат движение на одном из участков по проспекту Ермека Серкебаева, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

Как указывается в объявлении, речь идет об участке проспекта от улицы Ескараева до улицы Ходжанова. Движение для транспорта здесь будет перекрыто в обе стороны с 07:00 22 сентября до 07:00 23 сентября.

"Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги, где велась реконструкция по замене трубопровода общей протяженностью 1097,5 метров, введенного в эксплуатацию с 1976 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента", – пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Участок, движение по которому будет перекрыто. Схема: Алматинские тепловые сети