Более 170 тонн картофеля из России не пропустили на казахстанской таможне

Инспекторы по карантину растений предотвратили ввоз в страну 170,9 тонн картофеля без фитосанитарных сертификатов, передает NUR.KZ со ссылкой на Минсельхоз.

Как сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РК, недокументированный картофель выявили на фитосанитарном контрольном посту "Кайрак", расположенном на приграничной территории с Российской Федерацией.

Составлены административные протоколы. Вся партия картофеля была возвращена отправителю, сообщает ведомство.

Также отмечается, что только за 18-19 сентября на этом посту было выявлено 12 нарушений.

Напомним, 4 сентября почти 20 тонн казахстанского сладкого перца не разрешили ввезти на территорию России из-за несоответствия условиям перевозки. Продукцию вернули в Казахстан. В отношении перевозчика возбуждено административное дело.

Добавим, в мае Казахстан вновь разрешил ввоз свинины из России, который был приостановлен из-за африканской чумы свиней в ряде регионов РФ. А с конца августа в нашей стране запретили ввоз яблок автотранспортом. Кроме того, продлен временный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и нефтепродуктов.

Отметим, в феврале в Китае сняли ограничение на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которое действовало с 2005 года. В Минсельхозе отмечали, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.