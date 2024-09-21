Казахстанка оставила новорожденного одного в гараже

В Северо-Казахстанской области 25-летняя женщина родила ребенка в гараже и оставила его. Мать и ребенок госпитализированы, полиция устанавливает все обстоятельства, передает NUR.KZ.

В пресс-службе полиции Северо-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в ЦРБ района имени Г. Мусрепова была госпитализирована 25-летняя женщина.

"Предварительно установлено, что женщина родила ребенка в гараже. По данному факту начато досудебное расследование по признакам оставления в опасности. Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются", - информировали в пресс-службе Департамента полиции СКО.

Мы также обратились за комментарием по состоянию новорожденного в управление здравоохранения области.

"Женщина в данный момент находится в районной больнице. Состояние удовлетворительное. Ребенок - в перинатальном центре. Состояние на данный момент стабильное, находится под наблюдением врачей", - сообщили по нашему запросу в пресс-службе УЗ СКО.

Напомним, в июле в Караганде по заключению экспертизы была установлена мать ребенка, оказавшегося в детском доме. Еще в конце февраля новорожденного нашли у подъезда одного из домов. Мальчика передали врачам скорой помощи. Полицейские возбудили уголовное дело по факту оставления малыша в опасности.

В мае в Шымкенте стражи порядка задержали женщину, подозреваемую в том, что она бросила тело недоношенного ребенка перед больницей.

В феврале в Караганде задержали мужчину и женщину, подозреваемых в оставлении новорожденного на улице в мороз. Предположительно, это биологические родители младенца. В УЗ сообщили, что сам младенец абсолютно здоров, не имеет патологий. Он помещен в детский дом.