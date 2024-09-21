Смертельно опасным стали называть в Казнете препарат Цефтриаксон

В Сети распространяется информация о том, что инъекции Цефтриаксона приводят к смерти. По этому поводу высказались медики, передает NUR.KZ со ссылкой на упрздрав одного из регионов.

"В мессенджерах WhatsApp распространяется информация о случаях летального исхода после применения инъекций лекарственного препарата Цефтриаксон. Предупреждаем, что данная информация является недостоверной. В медицинских организациях Костанайской области данные случаи не зарегистрированы", – сообщает пресс-служба управления здравоохранения при акимате Костанайской области в Instagram.

Вместе с тем в УЗ предупреждают: за размещение и распространение ложной информации в СМИ, на интернет-ресурсах, на порталах открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством РК, предусмотрена ответственность по статье 274 УК РК.

Так, согласно УК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, – наказывается штрафом в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.

Цефтриаксон, по данным базы РЛС, – парентеральный цефалоспориновый антибиотик III поколения. Активен в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Среди показаний – инфекции, вызванные чувствительными к цефтриаксону возбудителями:

сепсис;

менингит;

диссеминированная болезнь Лайма (II и III стадии заболевания);

инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчных путей и желудочно-кишечного тракта);

инфекции костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневые инфекции;

инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом;

инфекции почек и мочевыводящих путей;

инфекции дыхательных путей, особенно пневмония, и инфекции ЛОР‑органов;

инфекции половых органов, включая гонорею.

Вводят препарат как внутримышечно, так и внутривенно. Выпускается в виде порошка, иногда – в комплекте с растворителем (вода).

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