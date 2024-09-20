Астанчанин справил нужду с моста и попал под суд

В столичном суде рассмотрели дела жителя города, который справил нужду в общественном месте. Мужчину наказали за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, мелкое хулиганство мужчина совершил повторно в течение года.

"Гражданин Ц., находясь в общественном месте, справил малую нужду с моста, тем самым нарушив общественный порядок повторно в течение года после наложения административного взыскания", – рассказали в суде.

Отмечается, что момент попал на камеры видеонаблюдения.

В суде казахстанец полностью признал свою вину.

При наложении взыскания суд учел характер совершенного правонарушения, посягающего на общественный порядок, а также отсутствие обстоятельств, смягчающих ответственность.

Отягчающим вину обстоятельством суд признал неоднократное совершение правонарушений в течение года.

В итоге постановлением суда астанчанина арестовали на 30 суток.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП, мелкое хулиганство наказывается штрафом до 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административным арестом от 5 до 15 суток, а согласно части 2 этой же статьи – при повторном правонарушении в течение года – арестом на срок от 15 до 30 суток.

Напомним, в январе на видео попал житель Астаны, справлявший нужду на автобусной остановке на левом берегу. Мужчину арестовали на 30 суток. В другом случае, тоже произошедшем в столице, на камеры видеонаблюдения попал курьер, справлявший нужду прямо в подъезде.