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Женщина танцевала на дороге среди машин в Астане (видео)

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Женщина танцует на дороге
Женщина танцует. Кадр из видео: instagram.com/astana_pokazhet_

Жительница Астаны станцевала посреди проезжей части и попала на видео. В полиции сообщили, что ее привлекли к ответственности и отправили в Центр медико-социальной реабилитации, передает NUR.KZ.

Кадры с танцующей женщиной появились в паблике astana_pokazhet в Instagram.

В коротком ролике видно, что женщина вышла на проезжую часть и принялась танцевать, водителям приходится объезжать "танцовщицу".

В полиции сообщили, что сотрудниками центра оперативного управления на перекрестке была замечена женщина, которая вышла на проезжую часть и препятствовала дорожному движению.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина привлечена к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили в Центр медико-социальной реабилитации Астаны для дальнейшего оказания помощи", - сообщили в ДП.

Еще один инцидент попал на камеры очевидцев: женщина вышла на дорогу и мешала движению транспорта.

Видео выложили в Telegram-канале Astanovka_98. Авто указал, что женщина бросалась под колеса машин.

На кадрах видно женщину в белой кофте, которая на четвереньках ползает по проезжей части перед машиной.

В полиции сообщили, что девушка, препятствовавшая дорожному движению на проезжей части, установлена.

Правонарушительница была привлечена к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил движения пешеходов.

Напомним, не так давно в области Абай сняли на видео танцы молодого человека на проезжей части. За этот поступок ему назначили административный штраф - его привлекли к административной ответственности за нарушение тишины с 22:00 до 09:00.

А летом 2023 года в Сети появилось видео с танцами прямо на проезжей части. Снято оно было в Шымкенте. Стражи порядка обратили внимание на поведение девушки и привлекли ее к ответственности.

В 2021 году астанчанка в течение нескольких дней приходила танцевать на один из перекрестков города. Полицейские провели с ней беседу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164135-zhenshchina-tancevala-na-doroge-sredi-mashin-v-astane-video/

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