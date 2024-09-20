Часть Капшагайского моста перекроют в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок Капшагайского моста - будут перекрыты два участка, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В связи с проведением среднего ремонта участков Капшагайского моста, введут временные ограничения движения на участке от улицы Бурундайская до магазина "Самал".

Первый участок: с 23:00 20 сентября до 11:00 22 сентября движение будет перекрыто по направлению в область. По западной стороне дороги будет организовано реверсивное движение.

с 23:00 20 сентября до 11:00 22 сентября движение будет перекрыто по направлению в область. По западной стороне дороги будет организовано реверсивное движение. Второй участок: С 23:00 22 сентября до 11:00 24 сентября движение будет перекрыто в направлении города. По восточной стороне дороги будет также организовано реверсивное движение.

"На ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками", - добавили в акимате.

Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

Ранее мы писали, что в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение по улице Журавлева, от проспекта Серкебаева до улицы Сеченова - ограничения введены до конца месяца.

Кроме того, движение на участке от проспекта Алатау в связи с пробивкой проспекта Абая до границы города до 29 сентября.

А из-за прокладки труб одна полоса движения по улице Бекмаханова в Алматы будет перекрыта до середины октября.