Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарка стала полуфиналисткой международного конкурса "Мисс офис"

Опубликовано:

Полуфиналистка конкурса "Мисс офис"
Валерия Степчук. Фото: pavlodarnews.kz

26-летняя павлодарка Валерия Степчук стала полуфиналисткой международного конкурса "Мисс офис". На пути к финалу осталось одно голосование, передает Pavlodarnews.kz.

Павлодарка вошла в список из ста девушек, которые претендуют на звание "Мисс офис" в международном конкурсе красоты. Среди ее соперниц - жительницы России, Швейцарии, Турции, Беларуси, Греции и других стран. 

В конкурсе могут участвовать только сотрудницы офисов от 20 до 35 лет. Требований к параметрам конкурсанток нет. 

Валерия работает в столичной компании начальницей управления по связям с общественностью.

Полуфиналистка конкурса "Мисс офис"
Валерия Степчук на работе. Фото: pavlodarnews.kz

Весной она попала в полуфинал "Мисс офис". По словам девушки, отборочные туры проходили офлайн и онлайн, казахстанки участвовали удаленно. Конкурсанткам нужно было презентовать визитку, подготовить творческое выступление. 

У Валерии был 14-й номер, что, по ее мнению, символично.

"Когда я увидела список и свой номер, подумала, что это знак, ведь 14 - это 14-й регион, Павлодарская область, моя родина. Когда комиссия удалилась для подведения итогов кастинга, я немного расслабилась, выдохнула.

Наступил момент озвучивания результатов: я слышу свой номер, свое имя, и меня охватывает такая волна эмоций - не передать словами! " - вспоминает конкурсантка.

По итогам онлайн-голосования павлодарке необходимо попасть в список из 30 сотрудниц офисов, которые пройдут в финал и поедут в Москву. На этом этапе за конкурсанток голосуют интернет-пользователи. Поддержать Валерию Степчук может любой желающий. 

"Я уже в полуфинале - это тоже маленькая победа, но теперь моя мечта - пройти успешно голосование и представить Казахстан в финале такого масштабного конкурса", - поделилась девушка.

Голосование продлится до 6 октября на сайте конкурса "Мисс офис" в разделе "Участницы". По условиям пользователям нужно поддержать сразу трех девушек, иначе выбор не засчитывают.

"Голосовать необходимо каждый день с одного IP-адреса, с одного устройства. Голосование будет идти три недели. Для меня это сложный этап. Я никогда не участвовала в таких конкурсах, но верю, что с поддержкой павлодарцев мне удастся пройти дальше", - уточняет Валерия.

За плечами у Валерии большой опыт участия в конкурсах на знание государственного языка. Она неоднократно занимала призовые места в областных и республиканских состязаниях.

Недавно в Алматы состоялся финал конкурса Mrs. Kazakhstan Globe 2024. Судьи выбрали самую красивую замужнюю женщину Казахстана. Победительницей стала Мадина Абдыгапарова. Теперь она поедет представлять Казахстан на конкурсе "Миссис Земной шар".

А в начале сентября в Уральске выбрали самую красивую девушку. Титул "Мисс Уральск" получила 30-летняя Алма Хабулова.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164056-pavlodarka-stala-polufinalistkoy-mezhdunarodnogo-konkursa-miss-ofis/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie