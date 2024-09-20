Павлодарка стала полуфиналисткой международного конкурса "Мисс офис"

26-летняя павлодарка Валерия Степчук стала полуфиналисткой международного конкурса "Мисс офис". На пути к финалу осталось одно голосование, передает Pavlodarnews.kz.

Павлодарка вошла в список из ста девушек, которые претендуют на звание "Мисс офис" в международном конкурсе красоты. Среди ее соперниц - жительницы России, Швейцарии, Турции, Беларуси, Греции и других стран.

В конкурсе могут участвовать только сотрудницы офисов от 20 до 35 лет. Требований к параметрам конкурсанток нет.

Валерия работает в столичной компании начальницей управления по связям с общественностью.

Валерия Степчук на работе. Фото: pavlodarnews.kz

Весной она попала в полуфинал "Мисс офис". По словам девушки, отборочные туры проходили офлайн и онлайн, казахстанки участвовали удаленно. Конкурсанткам нужно было презентовать визитку, подготовить творческое выступление.

У Валерии был 14-й номер, что, по ее мнению, символично.

"Когда я увидела список и свой номер, подумала, что это знак, ведь 14 - это 14-й регион, Павлодарская область, моя родина. Когда комиссия удалилась для подведения итогов кастинга, я немного расслабилась, выдохнула.

Наступил момент озвучивания результатов: я слышу свой номер, свое имя, и меня охватывает такая волна эмоций - не передать словами! " - вспоминает конкурсантка.

По итогам онлайн-голосования павлодарке необходимо попасть в список из 30 сотрудниц офисов, которые пройдут в финал и поедут в Москву. На этом этапе за конкурсанток голосуют интернет-пользователи. Поддержать Валерию Степчук может любой желающий.

"Я уже в полуфинале - это тоже маленькая победа, но теперь моя мечта - пройти успешно голосование и представить Казахстан в финале такого масштабного конкурса", - поделилась девушка.

Голосование продлится до 6 октября на сайте конкурса "Мисс офис" в разделе "Участницы". По условиям пользователям нужно поддержать сразу трех девушек, иначе выбор не засчитывают.

"Голосовать необходимо каждый день с одного IP-адреса, с одного устройства. Голосование будет идти три недели. Для меня это сложный этап. Я никогда не участвовала в таких конкурсах, но верю, что с поддержкой павлодарцев мне удастся пройти дальше", - уточняет Валерия.

За плечами у Валерии большой опыт участия в конкурсах на знание государственного языка. Она неоднократно занимала призовые места в областных и республиканских состязаниях.

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