"Рано говорить, что Ербаяна Мухтара кто-то бил": в Нацгвардии высказались о впавшем в кому солдате

На брифинге в СЦК замглавнокомандующего Нацгвардии предложил не делать предварительных выводов по делу солдата-срочника Ербаяна Мухтара раньше, чем закончится следствие, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавнокомандующего Нацгвардии Кайрата Умбетова на брифинге спросили, почему камеры в армии не устанавливаются в туалетах, ведь именно там происходят различные стычки и драки - в пример, журналист привела случай с солдатом-срочником Ербаяном Мухтаром, отметив, что его побили в туалете.

Кайрат Умбетов предложил пока не делать выводы о том, что причиной комы солдата стало именно избиение.

"Говорить о том, что его кто-то бил, ни вы, ни кто-то из нас не имеет права. Солдат в 2:15 проснулся, пришел в туалет, там есть свидетели, которые видели, как он упал. Идет следствие, которое проводится военно-следственными органами МВД, и сегодня рано говорить о том, что кто-то Ербаяна Мухтара ударил.

Солдат выздоравливает, приходит в сознание. Если будут эти факты подтверждены, тогда мы можем об этом говорить", - ответил Умбетов.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что молодой парень, отправившийся служить в армию, вернулся инвалидом. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Национальной гвардии. Сообщалось, что через несколько месяцев посл начала службы его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

В Нацгвардии пояснили, что по факту получения травмы головы рядовым Мухтаром возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, с причинением тяжкого вреда здоровью".

Известно, что военнослужащий был выписан домой после окончания реабилитационного лечения по настоянию родителей. Вместе с тем лечебным учреждением Министерства здравоохранения совместно военно-медицинским управлением Национальной гвардии МВД РК оказывается помощь по оформлению ему инвалидности.

Позже официальное сообщение опубликовало министерство обороны Казахстана в связи с историей о травме рядового Ербаяна Мухтара. В ведомстве тогда сообщили, что Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в таких силовых ведомствах, как пограничная служба Комитета национальной безопасности, Национальная гвардия Министерства внутренних дел, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров, добавили в ведомстве.

Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии.

Несколько дней назад сообщалось, что родители солдата-срочника Ербаяна Мухтара, которого вернули после воинской службы в Нацгвардии в состоянии комы, рассказали, почему его все еще не вывезли за рубеж.

Кроме того, на днях депутат Нартай Сарсенгалиев высказался о ситуации с впавшим в кому солдатом-срочником Ербаяном Мухтаром и потребовал пресекать беспорядок в армии.