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Эзотерика

Сколько стоит уголь в Алматинской области, рассказали в акимате

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Уголь
Уголь. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области перед началом отопительного сезона ведется работа по обеспечению необходимых запасов угля на тупиках и складах. Ежегодная потребность населения составляет 714,3 тыс. тонн, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

По данным пресс-службы ведомства, на территорию региона уголь доставляется по железной дороге с двух основных месторождений: Шубарколь (414,1 тыс. тонн) и Каражыра (238,5 тыс. тонн).

Также с месторождения "Ойкарагай" в Райымбекском районе планируется поставить 61,7 тыс. тонн угля. Данный участок полностью обеспечивает углем Райымбекский и Кегенский районы. Себестоимость угля с разреза "Ойкарагай" составляет 8 500 тенге, при этом жители сами занимаются его транспортировкой.

В Алматинской области действует 55 угольных карьеров и складов, а также 49 региональных угольных операторов, которые заключили контракты с угольными месторождениями для бесперебойного снабжения населения.

"На сегодняшний день уже доставлено 156,4 тыс. тонн или 1 352 вагона. Средняя стоимость угля на железнодорожных тупиках сейчас составляет 18 500-23 000 тенге за тонну", - рассказали в акимате.

В настоящее время запасы на тупиках и складах региона составляют 65,3 тыс. тонн.

Потребность в угле для объектов социальной сферы области равна 4,4 тыс. тонн - данный объем уже поставлен на склады.

Для районов, не имеющих железнодорожных тупиков (Балкаш, Кеген, Райымбек), уголь доставляется автомобильным транспортом. Из-за удаленности от железнодорожных станций (150-200 км) стоимость угля здесь может достигать 30-35 тыс. тенге за тонну.

Ранее заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана Турар Жолмагамбетов в преддверии отопительного сезона раскрыл стоимость угля в регионах. По его словам, коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. В регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, цены колеблются от 8 до 26 тыс. тенге.

Помимо этого, Жолмагамбетов рассказал, что делать казахстанцам, чтобы не испытать нехватку угля зимой. В частности, он призвал жителей страны заранее подавать заявки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164005-skolko-stoit-ugol-v-almatinskoy-oblasti-rasskazali-v-akimate/

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