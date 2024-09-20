В Казахстане хотят создать институт депортации для выдворения иностранцев

На брифинге в СЦК глава комитета миграционной службы сообщил, что в Казахстане хотят вернуть институт регистрации иностранцев, а также создать институт депортации, передает корреспондент NUR.KZ.

"Рассматриваются вопросы возврата института регистрации иностранцев, который будет распространяться уже не на туристов, которые до 30-ти дней пребывают, а на тех, которые намереваются пребывать в Казахстане свыше 30-ти дней.

Безусловно, сам механизм и порядок регистрации планируем проводить упрощенно с использованием информационных технологий, без лишней бюрократии. Также готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию", - сообщил глава комитета миграционной политики МВД Аслан Аталыков.

Также, по его словам, в Казахстане хотят пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев.

"Порядок (выдворения иностранцев - прим. ред.) немного сегодня сложный. И в планах внедрить новый институт депортации, который позволит явных и злостных нарушителей миграционного законодательства, которое согласны с нарушением, выдворять за пределы Казахстана более оперативно", - добавил Аталыков.

Глава комитет миграционной политики также сообщил, что среди обсуждаемых мер - отказ в предоставлении госуслуг казахстанцам лжерегистраторам. Он добавил, что эти меры будут в ближайшее время обсуждаться на площадке парламента.

Отметим, согласно информации на официальном сайте комитета, нарушение иностранцем или лицом без гражданства сроков пребывания и невыезда из Республики Казахстан в установленные сроки влечет:

в течение трех суток - предупреждение;

свыше трех до истечения пяти суток - штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге);

свыше пяти до истечения 10 суток - штраф 15 МРП (55,3 тыс. тенге).

Это же нарушение, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф 25 МРП (92,3 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.