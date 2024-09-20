В Казахстане хотят создать институт депортации для выдворения иностранцев
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На брифинге в СЦК глава комитета миграционной службы сообщил, что в Казахстане хотят вернуть институт регистрации иностранцев, а также создать институт депортации, передает корреспондент NUR.KZ.
"Рассматриваются вопросы возврата института регистрации иностранцев, который будет распространяться уже не на туристов, которые до 30-ти дней пребывают, а на тех, которые намереваются пребывать в Казахстане свыше 30-ти дней.
Безусловно, сам механизм и порядок регистрации планируем проводить упрощенно с использованием информационных технологий, без лишней бюрократии. Также готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию", - сообщил глава комитета миграционной политики МВД Аслан Аталыков.
Также, по его словам, в Казахстане хотят пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев.
"Порядок (выдворения иностранцев - прим. ред.) немного сегодня сложный. И в планах внедрить новый институт депортации, который позволит явных и злостных нарушителей миграционного законодательства, которое согласны с нарушением, выдворять за пределы Казахстана более оперативно", - добавил Аталыков.
Глава комитет миграционной политики также сообщил, что среди обсуждаемых мер - отказ в предоставлении госуслуг казахстанцам лжерегистраторам. Он добавил, что эти меры будут в ближайшее время обсуждаться на площадке парламента.
Отметим, согласно информации на официальном сайте комитета, нарушение иностранцем или лицом без гражданства сроков пребывания и невыезда из Республики Казахстан в установленные сроки влечет:
- в течение трех суток - предупреждение;
- свыше трех до истечения пяти суток - штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге);
- свыше пяти до истечения 10 суток - штраф 15 МРП (55,3 тыс. тенге).
Это же нарушение, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф 25 МРП (92,3 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163942-v-kazahstane-hotyat-sozdat-institut-deportacii-dlya-vydvoreniya-inostrancev/