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"Кричала на сына и вела себя агрессивно": женщину задержали в гостях у подруги в Аксу

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Малыш плачет, сидя на полу
Ребенок плачет. Иллюстративное фото: Wacharaphong / Getty Images

Жительница Павлодарской области пришла с сыном в гости к подруге, где и была задержана в нетрезвом состоянии. Женщину хотят ограничить в родительских правах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории Павлодарской области проходит ОПМ "Подросток", направленное на предупреждение и профилактику подростковой преступности.

Полицейские проводят усиленные рейды по улицам, увеселительным заведениям, компьютерным клубам по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, находящихся вне жилья в ночное время без сопровождения законных представителей, нарушающих тишину, совершающих мелкое хулиганство.

"Организованы проверки сомнительных квартир, притонов, где возможна концентрация лиц антиобщественного поведения, в том числе несовершеннолетних, на предмет выявления фактов вовлечения подростков в употребление спиртных напитков, наркотических и токсических средств", - отметили в ДП Павлодарской области.

Полицейскими по итогам двух дней профилактического мероприятия составлены 92 административных материала.

Несовершеннолетних обнаружили в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей, за что к административной ответственности привлекли 59 родителей.

"Родители должны понять, что без их ведома и сопровождения после 23.00 ребенок, подросток не может находиться на улице, а после 22.00 - в развлекательных заведениях", - подчеркнула старший инспектор по особым поручениям местной полицейской службы ДП Павлодарской области Бибегуль Камзина.

За неисполнение обязанностей по воспитанию или образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего привлекли к ответственности 24 родителя.

Кроме этого, выявили и поставили на учет 12 несовершеннолетних и 16 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей.

Всего в ОВД доставили 74 несовершеннолетних, из них в ночное время - 57. 11 детей поместили в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и другие государственные учреждения.

"Так, полицейские задержали жительницу Аксу, которая систематически кричала на сына и вела себя агрессивно по отношению к нему. Ее задержали вечером, когда она находилась со своим малолетним сыном в гостях у своей подруги, распивала спиртные напитки", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Женщину, находящуюся подшофе, поместили в Центр временной адаптации и детоксикации, а ее двухлетнего сына - в детскую больницу Аксу.

"В июне 2023 года за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего мать уже привлекалась к ответственности. Но должных выводов не сделала. Материал направлен на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с ходатайством на ограничение ее в родительских правах", - отметила Бибегуль Камзина.

Добавим, что по ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). 

То же деяние, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163934-krichala-na-syna-i-vela-sebya-agressivno-zhenshchinu-zaderzhali-v-gostyah-u-podrugi-v-aksu/

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