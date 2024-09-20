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Эзотерика

Пенсионные права 12 тысяч сотрудников нарушили в Алматинской области

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Работник в офисе
Работник в офисе. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области были выявлены случаи массового нарушения работодателями пенсионных прав работников, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с начала 2024 года в стране начали действовать новые положения Социального кодекса, согласно которым в обязанности работодателей вошла необходимость вносить 1,5% от дохода работника в пенсионный фонд.

"Проведенный анализ показал, что многие работодатели не были осведомлены о данных изменениях, в частности, 718 компаний не выплачивали взносы в пенсионный фонд за 12 тысяч работников", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.

В результате компаниям были направлены соответствующие уведомления, что помогло восстановить пенсионные права работников: всего работодателями в пенсионный фонд уплачено более 120 млн тенге.

Отмечается, что к 2028 году эта ставка будет постепенно увеличена до 5%.

Ранее сообщалось, что новый пенсионный взнос могут направлять на индивидуальные счета казахстанцев. В ЕНПФ также отметили, что предложения экспертов позволят обеспечить адекватный рост пенсионных накоплений и непрерывность выплат накопительной пенсии.

Недавно также стало известно, что казахстанка отсудила у работодателя финансовую компенсацию после незаконного увольнения. Суд взыскал с предприятия в пользу женщины 3,6 млн тенге за дни вынужденного прогула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163855-pensionnye-prava-12-tysyach-sotrudnikov-narushili-v-almatinskoy-oblasti/

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