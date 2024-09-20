Водитель BMW решил снять свое "достижение" на видео и поплатился за это в Астане

В Астане к административной ответственности привлекли водителя, проехавшегося по встречной полосе и на высокой скорость до аэропорта, передает NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик опубликовала Instagram-страница astana_brothers.

На кадрах видно, как автомобиль ночью едет по полосе встречного движения по проспекту Мангилик ел. Судя по надписи на видео, водитель доехал от монумента "Байтерек" до аэропорта (это 14 километров пути) за 10 минут.

"Сергек? Нет, не слышал", - говорится в подписи к посту.

На ролик отреагировали в департаменте полиции столицы.

"17 сентября патрульные полицейские зафиксировали нарушение водителем автомобиля марки BMW, который выехал на полосу встречного движения. За это грубое нарушение ПДД водитель привлечен к административной ответственности. Собранный материал направлен в суд", - рассказали в полиции.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, согласно части 3 статьи 596 КоАП РК, выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

А согласно статье 592 КоАП РК, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 км в час влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

В соответствии с этой же статьей превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км в час влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

А превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 и более км в час влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).