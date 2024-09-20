Пропавшего школьника нашли в шахте в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские нашли и вернули домой 17-летнего подростка, спустившегося на нижние горизонты шахты в поселке Бестобе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, заявление о пропаже 17-летнего подростка поступило в полицию Степногорска 16 сентября. Тревогу забили учителя, когда ученик 11 класса не явился на занятия, и, как выяснилось, не посещал школу 13 сентября.

Полицейские начали поиски парня, установили круг его знакомых, опросили друзей и родственников.

"Полицейским удалось выяснить, что юноша находится на территории поселка Бестобе и спустился на нижние горизонты шахты. 17 сентября местонахождение несовершеннолетнего было установлено, он благополучно передан родным", - говорится в сообщении.

Как пояснил сам подросток, он спустился в шахты, чтобы найти золото.

В итоге против родителей школьника составили адмпротокол за неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, а также мер по обеспечению его безопасности.

Самого несовершеннолетнего также привлекли к ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект.

Полицейские призвали родителей усилить контроль за местонахождением своих детей и проявлять бдительность в вопросах безопасности.