Алматинцы требуют наказать соседа, которому отдали миллионы тенге (видео)

Первоначальный взнос и ежемесячную плату отправляли алматинцы мужчине, пообещавшему им автомобили по сниженным ценам и в рассрочку. Но остались без денег и без авто, передает сайт телеканала КТК.

Журналисту издания обманутые граждане заявили, что, возможно, стали жертвами гипноза.

Отмечается, что недовольные алматинцы несколько часов пытались обратить на себя внимание. Люди устроили собрание прямо у здания городской прокуратуры. Каждый из них считает себя жертвой красноречивого мошенника.

По их словам, некий Алибек обещал им новые автомобили по заниженным ценам, да еще и в рассрочку. Доверчивые покупатели в итоге остались и без денег, и без авто.

"За два автомобиля мы отдали 12 миллионов. Документы он не показывал. Он показал, что будут договоры. Корочку показал, что у него дядька в прокуратуре работает. Он сам ему помогает. То есть он не с улицы. Будут говорить, что сами лохи, бесплатный сыр в мышеловке и т. д. Ну просто он так рассказывает, что как будто ему можно верить. Гипнотизирует. Наверное, гипноз", - рассказала изданию Гульмира Байгозова.

67-летний Ахметжан Юсупов заявил журналистам, что мошенником оказался… его сосед. Как выяснилось, Алибек брал автомобили на прокат и показывал потенциальным покупателям. Пенсионеру обещал авто подешевле, за полцены. Пожилой мужчина оформил кредит и перечислил аферисту 4 с половиной миллиона тенге.

"Он ко мне пришел домой. Говорит: "Дядя Ахмет, во дворе стоят пять-шесть машин. Хорошие машины, 17-й год. Давайте я вам одну продам за 2 с половиной миллиона". Потом время прошло, и он говорит: "Завтра, завтра". Так протянулось до 23-го года. Это сосед же мой. Умеет разговаривать, общается, всегда здоровался, вежливый. Оказался, видите, каким нехорошим человеком. Сейчас, сидя дома на домашнем аресте, он выезжает каждый день на машине и кидает людей дальше", - сообщил Ахметжан Юсупов.

"Клиенты" автопродавца окончательно потеряли надежду. Утверждают, подозреваемый до сих пор на свободе и продолжает обманывать доверчивых покупателей.

"Мы все, потерпевшие, возмущены. Почему? Потому что досудебным расследованием действие подозреваемого доказано, то есть протоколом осмотра, очными ставками, допросами, квитанциями. Все доказательства предоставлены, но прокуратура Ауэзовского района отказала в водворении. Мы хотим отменить данное постановление и изменить меру пресечения – под стражей", - прокомментировал ситуацию для издания юрист Нурболат Ибраев.

В прокуратуре журналистам издания заявили, что уголовное дело заведено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Что касается изменения меры пресечения, этот вопрос планируют рассмотреть.

"В настоящее время по коллективному заявлению граждан управлением Ауэзовского района начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК. В данный момент в отношении уголовного правонарушителя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По доводам потерпевших проводятся необходимые следственные действия", - сообщил замначальника первого управления прокуратуры города Алматы Даурен Динбаев.

Предполагаемый мошенник общаться с журналистами отказался, отмечается в публикации.

Тем временем недовольные люди боятся, что подозреваемый может избежать наказания. Поэтому требуют, чтобы его взяли под стражу.

Отметим, что в соответствии с ч. 4 ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Напомним, ранее в Астане в полицию обратился горожанин, который сообщил, что некий мужчина обманным путем завладел его деньгами, пообещав помощь в постановке на учет автомобиля. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый установлен.

Также в Астане этой весной полицейские задержали жителя, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто.

Источник: КТК