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Полиция показала на видео алматинцев, которые мусорят в городе

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Полиция Алматы показала нарушающих правила благоустройства на видео
Трое мужчин курят. Кадр из видео: Polisia.kz

Полиция Алматы опубликовала видео, на котором зафиксированы люди, нарушившие правила благоустройства и санитарных норм, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы стартовали профилактические мероприятия по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм. Сейчас в мегаполисе проводят профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений, для этого созданы мобильные группы.

Начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев рассказал, что некоторые горожане умышленно загрязняют места общего пользования, парки и скверы, выбрасывая мусор в неустановленных местах. Одной из мер названы разъяснительные беседы с правонарушителями, вплоть до объяснения биологических реакций, негативно воздействующих на окружающую среду.

"Я призываю каждого задуматься о том, как важно беречь то место, где мы живем. Для этого необходимо элементарно не мусорить, не выбрасывать пластик и другие отходы, а бережно относиться к природным ресурсам. Наш мегаполис должен быть чистым и безопасным", - обратился к гостям и жителям города Шумаев.

Кроме того, полиция опубликовала видео, на которых зафиксированы факты нарушения правил благоустройства и санитарных норм.

Накануне полиция Алматы выступила с предупреждением - горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах.

В сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

После этого в декабре прошлого года министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163601-policiya-pokazala-na-video-almatincev-kotorye-musoryat-v-gorode/

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