"Трачу до 150 тыс. тенге на одну покупку и могу забыть о ней": алматинка рассказала о шопоголизме

С ростом онлайн-торговли все больше людей совершают импульсивные покупки. Одна из наших собеседниц призналась - она заказывает столько вещей, что просто о них забывает, передает корреспондент NUR.KZ.

Развитие онлайн-торговли в Казахстане открыло новые возможности для покупок. Различного рода платформы предлагают широкий ассортимент товаров и удобные условия доставки, что привлекает все больше потребителей. Интернет-шопинг становится доступнее, и покупки часто совершаются импульсивно благодаря легкости оформления заказов.

"Шопоголизм у меня появился в студенчестве. Как и все девочки, мне хотелось красиво одеваться и производить положительное впечатление на одногруппников.

Я росла в среднестатистической семье. Не скажу, что в детстве у меня не было своей одежды. Но иногда приходилось донашивать некоторые вещи за старшими сестрами", - поделилась жительница Алматы Сабина.

Она отмечает, что всегда уделяла большое внимание своему внешнему виду.

"Вещи сестер мне не шли, либо были слишком большими, но другого выхода не было. Может быть, сейчас я покупаю много вещей именно по этой причине", - рассказывает Сабина Сламжан.

Девушка говорит, что чаще всего покупает одежду онлайн.

"В большинстве случаев я заказываю вещи в онлайн-магазинах. Заглянув туда с целью купить одну кофту, я могу провести до нескольких часов, просматривая каталоги. Как вы знаете, каждый сезон у них объявляются большие скидки.

Я могу заказать от 5 до 10 образов сразу: это блузки, юбки, брюки и так далее. На одну покупку я трачу от 30 до 150 тысяч тенге. Зачастую я делаю импульсивные покупки. Вы знаете, что после заказа товаров нужно ждать от 1 до 3 недель до доставки.

За это время я и забываю, что заказывала, и иногда по прибытию бываю в шоке от количества вещей. Признаюсь, иногда вещи могут мне разонравиться и ношу я не всю одежду из своего гардероба. В этом случае я их продаю дешевле, чем покупала, либо же отдаю родственницам, кому что подойдет", - отметила Сабина.

Конечно, девушки покупают не только одежду. К примеру, у одной из жительниц столицы тоже есть страсть к покупкам, особенно, к косметике.

"Это началось еще в подростковом возрасте. Я тогда только начала интересоваться макияжем и уходом за кожей. Мне было интересно пробовать новые продукты, экспериментировать с разными образами.

Я поняла, что это переросло во что-то большее, когда покупки стали регулярными и необдуманными. Иногда я могла купить что-то просто потому, что видела это у блогера или потому, что была скидка.

Ощущение того, что я что-то упускаю, если не куплю новинку, стало непреодолимым. Особенно, когда дело касалось косметики - всегда хотелось попробовать новые оттенки и бренды", - рассказывает Елена.

По ее словам, именно косметика занимает в ее жизни особое место. Ведь с ней можно создавать настроение, экспериментировать с внешностью. Кроме того, индустрия красоты постоянно выпускает что-то новое и это подогревает интерес.

Еще одним важным фактором стало то, что социальные сети и реклама часто акцентируют внимание на идеальной коже, макияже, создавая иллюзию, что, купив определенные продукты, девушки смогут достичь такого же эффекта.

На вопрос о негативном влиянии чрезмерных покупок молодая девушка отвечает, что шопоголизм мешает ей достичь задуманных финансовых целей.

"Да, иногда я ощущаю давление, когда понимаю, сколько денег трачу на ненужные вещи. Часто я покупаю косметику, которая просто лежит на полке и почти не используется или не подошла мне по тону. Это создает чувство вины. К тому же, шопоголизм иногда мешает мне сконцентрироваться на более важных финансовых целях", - поделилась Елена.

Как объясняет психолог Бахыт Амангельды, причины шопоголизма могут скрываться в детских переживаниях, где потребность в любви и принятии трансформируется в стремление к материальным вещам.

"Когда ребенок не получает базовую потребность любви, то в последующем возникает "кривая" стратегия совершать покупки и, таким образом, компенсировать нехватку энергии и внутренний дефицит. На самом деле это способ заглушить страх, непринятие себя и отсутствие внутренней самоценности.

Очень часто люди думают, что одежда даст им ощущение высокой самооценки. На самом деле, это сиюминутная радость и дальше таких людей зачастую преследует чувство вины. Таким образом, мозг поддерживает то самое состояние, которое было у человека в детстве: нелюбовь, страх, вина, напряженная обстановка. Это знакомая для человека среда", - рассказывает Бахыт Амангельды.

Психолог отмечает, шопоголизм бывает разным - можно покупать вещи от изобилия и действительно наслаждаться этой вещью, делая осознанные покупки. Другой момент, когда человек покупает ненужные ему вещи, чтобы закрыть какой-либо внутренний дефицит.