Метрополитен Алматы обратился к пассажирам

Работы по замене рельсовой плети проведут в метро Алматы. В связи с ремонтом поезда в субботу, 21 сентября, начнут курсировать с 7 утра, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"В ночь с 20 на 21 сентября на правом перегонном тоннеле от станции Алмалы до станции Абай будут производиться плановые работы по замене рельсовой плети. В связи с этим утром 21 сентября метро будет курсировать с 07:00", - заявили в пресс-службе метрополитена Алматы.

Жителям города принесли извинения за неудобства. Также в метрополитене добавили, что данные профилактические работы необходимы для безопасности движения поездов.

Отметим, что обычно метрополитен Алматы работает с 06:20 до 00:00.

Напомним, в конце прошлого года в метро города увеличили количество составов. Это позволило снизить интервал движения до 5 минут 38 секунд. Каждый из 11 поездов состоит из 4 вагонов, общей вместимостью более 900 человек.

В июне в метро ввели оплату проезда по биометрии.