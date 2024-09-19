"Может, не надо было так торопиться": замглавы МВД об уголовной норме о побоях

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената сегодня рассказал, могут ли снять мораторий на уголовный арест за побои - его установили до 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что казахстанцы жалуются на то, что сейчас за побои назначают лишь общественные работы, так как до 2027 года стоит мораторий на уголовный арест. Они поинтересовались, могут ли его снять.

"В принципе мы можем сейчас арестовывать по этим статьям. Но единственное - они же не относятся к категории тяжких. Ситуация немножко другая. На сегодняшний у нас по легкому вреду здоровью и по побоям, как мы и говорили, очень большое количество примирений. Если раньше в Административном кодексе у нас примирение было запрещено, в Уголовном кодексе такой нормы нет. И на сегодня практически с первого дня после регистрации у нас начинаются примирения", - заявил в ответ Игорь Лепеха.

По его словам, примирения идут как в досудебном, так и в судебном порядке.

"Поэтому эту меру (уголовный арест - прим. ред.) мы не используем практически... Мы сейчас изучаем. Сейчас много вопросов у нас и у следователей. Когда я в прошлый раз говорил: "Давайте дадим поработать нормам административного законодательства", к сожалению, может быть, и не надо было так торопиться. Но что сделано, то сделано. Сейчас какое-то время пройдет, посмотрим, как вообще складывается правоприменительная практика. Однозначно мы будем какие-то изменения вносить. Возможно, даже в рамках планируемого закона о профилактике", - резюмировал вице-министр.

Напомним, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

В начале этого года стало известно, что особое подразделение по борьбе с бытовым насилием создадут в МВД.

В апреле президент подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.