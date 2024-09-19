"Кто-то за, а кто-то категорически против": введут ли в Казахстане закон против харассмента, ответили в МВД

В кулуарах сената замглавы МВД Игоря Лепеху спросили о возможности введения в Казахстане закона против домогательств и харассмента, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы сейчас разрабатываем новый закон о профилактике. Мы его буквально недавно выносили на общее обсуждение, говорили с различными правозащитными и общественными организациями, и депутатами. Сейчас мы будем вносить его в правительство на обсуждение, потом в парламент.

Пока мы не ничего не предлагаем (по конкретным нормам – прим. ред.), просто эти вопросы и предложения звучат по харассменту и т. д., но мнения полярные – кто-то категорически за, кто-то категорически против, поэтому мы их обсудим на заседании рабочих групп", - заявил Игорь Лепеха.

Он добавил, что названный им закон сейчас находится на публичном обсуждении в системе НПА, поэтому казахстанцы могут с ним ознакомиться.

Напомним, в феврале вице-министр МВД прокомментировал возможность введения в законодательство ответственности за харассмент и сталкинг (преследование). Игорь Лепеха сказал, что "когда-то Казахстан придет к введению этих норм".

В июне зампредседателя Комитета адмполиции МВД РК Ренат Зулхаиров сообщил, что Минтруда и соцзащиты проводит соответствующую работу по введению ответственности за харассмент: поправки и инициатива находятся на обсуждении в госорганах.

Добавим, в конце июня в Астане мужчину, который домогался женщины на улице, подвергли административному аресту на 15 суток.

Как сообщается на сайте Британской энциклопедии, харассмент (сексуальные домогательства) – это нежелательное вербальное или физическое поведение сексуального характера.

Сексуальное домогательство может охватывать любое сексуально мотивированное поведение, которое человек, в отношении которого оно совершается, считает оскорбительным.

В 1994 году Верховный суд США постановил, что поведение можно считать харассментом и ущемлением гражданских прав человека, если оно создает враждебную и оскорбительную рабочую среду.

Кроме того, в апреле 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Позже в МВД РК рассказали, что изменится в жизни казахстанцев после вступления данного закона в силу.