"Какие-то подвижки уже есть": как решают проблему с электросамокачикми, рассказали в МВД

Замглавы МВД Игорь Лепеха в сенате рассказал, как решается проблема с электросамокатчиками. Казахстанцы жалуются, что они по-прежнему на высокой скорости передвигаются по тротуарам, передает NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Серик Утешов.

"Согласно нормам закона, предусматривается наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов. При этом, в соответствии с п. 5 статьи 57 закона "О дорожном движении" водители электрических самокатов двигаются по тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более 6 км в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

Однако вы знаете, что по техническому регламенту максимальная скорость, которую может развить самокат, составляет 30-40 км в час. Вопрос: существует ли на сегодня механизм определения скорости передвижения самокатов, движущихся по тротуару, и как осуществляется их контроль? Возлагается ли ответственность водителей самокатов за превышение скорости по тротуару более 6 км в час?" – спросил он.

В ответ вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что, когда эти поправки были рассмотрены, владельцы шеринговых компаний давали обязательства, что они сами будут регламентировать скорость на тротуарах.

"На сегодня мы ставим перед разработчиками автоматизированных систем фиксации задачу такую – чтобы фиксировали скорость движения на тротуарах – пока у нас, скажу честно, таких средств фиксации нет, поэтому это ответственность шеринговых компаний полностью. За это предусмотрена ответственность по статьям 615-620.

Хочу сказать что, тот закон по самокатам, который мы внесли, он действует с 30 августа, и это только первый шаг, по нашему мнению, чтобы упорядочить эту проблему", – указал вице-министр.

Он привел статистику борьбы с этим видом правонарушений.

"Какие-то подвижки уже есть. Хочу сказать, что с 1 января мы привлекли к ответственности уже 30 тыс. пользователей электросамокатов, в том числе 9 за управление в состоянии алкогольного опьянения, за выезд на проезжую часть несовершеннолетних младше 16 лет – 122.

Я думаю, что с учетом практики применения, в любом случае станет вопрос о том, что необходимо эту работу продолжать. Во всем мире сейчас идет тенденция по ужесточению контроля. Это первое.

И второе - я на сегодня особо не вижу, как проявляют ответственность владельцы этих компаний: неупорядоченно абсолютно места парковки этих транспортных средств, по-прежнему нет ограничений (скорости - прим. ред.), как уже было сказано, в особых зонах движения. Поэтому мы эту работу будем продолжать, в том числе и в законодательном плане", - заверил замглавы МВД.

Отметим, в июне глава МВД ответил, решилась ли в Казахстане проблема самокатчиков, ездящих по тротуарам. По словам Ержана Саденова, государство не ставит цель бороться с мопедами и самокатчиками.

А в августе на сайте epetition.kz появилась петиция о запрете аренды электросамокатов. Автор пишет, что их появление осложнило жизнь пешеходов в Алматы.