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Карагандинские летчики неожиданно покинули баянаульский аэродром

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Колесо от легкомоторного самолета
Колесо самолета. Иллюстративное фото: pexels.com

Карагандинский авиационный учебно-тренировочный центр прекратил использование баянаульского аэродрома в Павлодарской области. Договор о доверительном управлении, заключенный в 2021 году сроком на десять лет, был расторгнут спустя три года, передает Pavlodarnews.kz.

Аэродром использовался для подготовки пилотов малой авиации на трех- и шестиместных воздушных судах. В 2023 году сотрудники учебного центра предлагали туристам экскурсионные полеты над Баянаульским районом.

"В феврале этого года местные власти расторгли договор с карагандинцами, но причину глава района Ардак Ксентаев не назвал. Теперь авиабаза свободна", - пишут журналисты.

По словам аким района, специалисты Министерства гражданской авиации проанализировали состояние объекта. Местные власти думают, как использовать аэродром.

В 2021 году власти Баянаульского района сообщали о том, что на местном аэродроме в перспективе планируется принимать чартерные и регулярные рейсы. Также были заявления о планах получить сертификацию аэродрома. Первые самолеты должны были полететь по маршруту "Астана - Барнаул".

А в 2023 году в Карагандинской области во время учебного полета потерпел крушение легкомоторный самолет TL-2000 с курсантом 3-го курса Военного института сил воздушной обороны и инструктором на борту. В результате произошедшего оба погибли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163295-karagandinskie-letchiki-neozhidanno-pokinuli-bayanaulskiy-aerodrom/

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