"Не хуже, чем в городе": сельчан заселят в таунхаусы в Карагандинской области

В Шетском районе Карагандинской области в этом году наблюдается активное строительство. Для очередников планируется передать 202 квартиры в новых домах и таунхаусах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, новая инфраструктура возводится в Аксу-Аюлы, Агадыре, поселке Сакена Сейфуллина и Акжале.

В микрорайоне "Құмжон" в Аксу-Аюлы строятся современные таунхаусы и многоквартирные дома.

"Одиннадцать многоквартирных таунхаусов и десять двухквартирных домов будут отапливаться от модульной котельной, которую тут же возводит застройщик", - рассказали в акимате.

Также застройщик установил новый трансформаторный пункт и проложил электрические сети для подключения новых домов.

Заместитель акима Шетского района Даурен Карсембаев пояснил, что в этом году в Аксу-Аюлы планируется сдать 104 квартиры.

"Новый микрорайон "Құмжон" станет визитной карточкой села. Это будут красивые и комфортные дома, не хуже, чем в городе, облицованные жидким травертином", - отметил он.

Двухэтажный дом. Фото: gov.kz

Также в акимате подчеркнули, что в райцентре решается многолетняя проблема с отсутствием центральной канализации. В нынешнем году началось строительство. Проект рассчитан на три года.

"Его реализация позволит сельчанам забыть о септиках", - говорится в сообщении.

В селах Акой, Еркиндык, Енбекшил, Бекет, Кызылкой, Аксу, Кызылтау и Акбауыр начато строительство центрального водопровода.

Ранее сообщалось, что более 22 тысяч казахстанцев получили арендное жилье с правом выкупа. Всего было реализовано более 22 тысяч квартир в 21 городе.

Также стало известно, что тысячи казахстанцев лишились места в очереди на жилье. Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, в нынешнем году в очереди на жилье находится порядка 650 тыс. человек, из них 255 140 очередников принадлежит к социально уязвимым слоям населения. Как подчеркнули в ведомстве, ежегодная инвентаризация показала, что в Казахстане около 300 тыс. человек могут исключить из списков.